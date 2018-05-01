Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США отложили введение пошлин на сталь и алюминий для ЕС

Вторник, 1 мая 2018, 10:38

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отложил введение ввозных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики до 1 июня.

Об этом сообщает Reuters.

Решение принято за несколько часов до истечения срока, согласно которому пошлины должны были вступить в силу в 12:01 (07:01 по Киеву) во вторник, 1 мая.

Белый дом сообщил, что детали соглашений с Бразилией, Аргентиной и Австралией будут завершены в ближайшее время, но не раскрыл условий.

"Администрация также продолжает переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским союзом в течение следующих 30 дней. На всех этих переговорах администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перегрузку и защищать национальную безопасность", - отметили в Белый доме.

В марте администрация Трампа вела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии, но временно отложил их введения для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.

Напомним, ЕС вслед за Китаем пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО) на тарифы США на импорт алюминия и стали.

Европейская правда

Темы: СШАЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: