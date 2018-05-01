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Из-за избиения Найема открыли еще одно производство

Вторник, 1 мая 2018, 12:05
Из-за избиения Найема открыли еще одно производство

В деле об избиении народного депутата Мустафы Найема дополнительно открыли производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени".

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

"После того как поступила информация от врачей, дополнительно открыли ст. 122 ч. 1 ("Умышленное телесное повреждение средней степени) УКУ", - сказал Крищенко.

Часть 1 статьи 122 УК предусматривает наказание исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

В то же время, брат депутата Маси Найем написал в Facebook, что у Мустафы сотрясение мозга.

"Начались боли в районе спины. Операция прошла, колят обезболивающее", - сообщил он.

Он также написал, что Мустафа давал показания полиции.

"На данный момент известно, что трое задержаны. Четвертый и главный участник драки все еще на свободе. Возможно его фамилия Саитов, кличка Мага", - написал брат депутата и опубликовал фото нападавшего.

Как сообщалось, 30 апреля нардеп Мустафа Найем попал в больницу в результате избиения на дороге.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что задержаны трое подозреваемых в нападении на депутата. Мужчину, который ударил нардепа, разыскивают.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК "Хулиганство", предусматривающее наказание до 4 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Найемполиция
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