В Киеве начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода

С 1 мая начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода.

Как сообщает пресс-служба КГГА, для регулирования движения будет установлено 3 светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с радиуса проведения реконструкции.

Ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев.

В настоящее время предусмотрены изменения схемы движения:

Движение по улице Александра Довженко - улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

По улице Вадима Гетьмана - улице Александра Довженко (в сторону ул. О. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).

Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

В КГГА отметили, что движение транспорта по путепроводу через проспект Победы планируется пустить уже до конца этого года.