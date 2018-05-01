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Боевики в понедельник стреляли 44 раза, ранены 4 военных

Вторник, 1 мая 2018, 13:44
Боевики в понедельник стреляли 44 раза, ранены 4 военных

30 апреля на Донбассе зафиксировано 44 вражеских обстрела, ранены 4 украинских военных.

Об этом сообщил на брифинге во вторник спикер Минобороны Максим Праута.

"В результате вражеских обстрелов получили ранения четверо наших защитников. Состояние здоровья трех пострадавших оценивается как удовлетворительное, один военнослужащий находится в состоянии средней тяжести", - сообщил он.

Все 44 вражеских обстрела, зафиксированные на линии соприкосновения в прошедшие сутки, определены как прицельные.

На Луганском направлении зафиксировано 8 обстрелов, 4 из которых - в районе Луганского. Также под вражеский огонь попали украинские опорные пункты в районе Валуйского, Новгородского и Троицкого. На этом направлении противник применял БМП, гранатометы и стрелковое оружие различных типов и калибров.

На Донецком направлении зафиксировано 36 вражеских обстрелов. Наибольшую активность противник проявлял в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Марьинки.

В районе Новотроицкого и шахты Бутовка противник дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив в сторону украинских военных 11 мин этого калибра.

Под обстрелом из минометов калибра 82 мм оказались военные ВСУ в районе Верхнеторецкого, Лебединского, Талаковки и шахты Бутовка.

Из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных типов и БМП были обстреляны украинские опорные пункты в районах населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Водяное, Гнутово, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Опытное, Павлополь, Пески, Пищевик, Талаковка, Тарамчук, Широкино, а также шахты Бутовка.

Военнослужащие ВСУ 14 раз открывали ответный огонь, применяя исключительно разрешенное минскими договоренностями оружие, подчеркнул Праута.

Он также сообщил, что 1 мая по состоянию на девять часов утра зафиксировано 6 прицельных обстрелов украинских опорных пунктов.

Два из них произошли на Луганском направлении, еще 4 - на Донецком. Противник применял гранатометы и стрелковое оружие.

Темы: Объединенные силы на ДонбассеМинобороны
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