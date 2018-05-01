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В Одессе сорвали первомайский марш

Вторник, 1 мая 2018, 14:07
В Одессе сорвали первомайский марш
Думская

Несколько десятков участников пророссийских акций, в основном, пожилые люди и пенсионеры, провели приуроченный к 1 мая митинг у Оперного театра в Одессе.

 
Все фото "Думской"

Как передает "Интерфакс-Украина", собравшиеся на акцию люди не один год участвуют в мероприятиях, идеологически связанных с Россией, а также были участниками пророссийских акций в 2013-2014 годах.

 

По случаю же 1 мая они требовали повышения зарплат, снижения тарифов, достойных пенсий.

 

После митинга активисты попытались пройтись маршем до Куликова поля. Однако дорогу им преградили проукраинские активисты.

Возникла словесная перепалка, результатом которой был отказ от проведения марша.

Как сообщалось, в Киеве, когда первомайская колонна шла по Крещатику, дорогу ей в нескольких метрах от майдана Независимости пытался преградить человек с государственным флагом в руках.

Темы: Одессаакции
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