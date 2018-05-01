Меджлис выбрал уполномоченнго по связям с родными политзаключенных Крыма

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Вторник, 1 мая 2018, 15:35

В Меджлисе появился уполномоченный по взаимодействию с родственниками политзаключенных Крыма. 

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. 

"Взаимодействие с родственниками политзаключенных Крыма, независимо от их национальности, а также их адвокатами по всем вопросам, связанным с их защитой, в Меджлисе крымскотатарского народа возложено на замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза", - сообщил Чубаров и сообщил его контактные данные.

Чубаров добавил, что при необходимости, каждый из соотечественников также может связаться непосредственно с ним. 

Глава Меджлиса пояснил, что "едва не случившееся убийство одного из политзаключенных – крымских татар Узеира Абдуллаева понудило нас кардинально проанализировать устоявшуюся систему правовой защиты политзаключенных" в аннексированном Крыму.

"Возможности даже самого опытного и порядочного адвоката должны быть усилены его постоянным взаимодействием с родными и близкими политзаключенного, равно как и с Меджлисом крымскотатарского народа", - отметил Чубаров. 

Он также сообщил, что в настоящее время угроза смерти Узеира Абдуллаева миновала и сейчас он находится под контролем врачей.

Темы: политзаключенные Меджлис Крым
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