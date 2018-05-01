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Порошенко показал испытания "Дуплета" для модернизации бронетехники

Вторник, 1 мая 2018, 17:43

Боевой модуль "Дуплет", предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.

Об этом 1 мая сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Житомирский бронетанковый завод" значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь днем и ночью", - сообщил глава государства.

Темы: оружиеПорошенкоУкроборонпром
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