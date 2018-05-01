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В Запорожье около 50 человек устроили "красный" Первомай

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Вторник, 1 мая 2018, 18:05

В Запорожье в сквере у памятника "Вечная память павшим борцам за Октябрь" около 50 человек устроили митинг по случаю Дня международной солидарности трудящихся.

Как сообщает 061.ua, на акцию пожилые участники пришли с красными флагами. 

"На митинге руководит экс-нардеп, коммунист Алексей Бабурин, участие в акции принимал и экс-депутат горсовета Юрий Петровский – участник запорожского "Антимайдана".

 
 
 
Все фото - 061.ua

Порядок на акции обеспечивали правоохранители: на 1 мая для охраны порядка в Запорожье дополнительно привлечены 200 полицейских.

Темы: Запорожье
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