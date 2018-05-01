В ООС сообщили о военнослужащем ВСУ, совершившем самоубийство
Военнослужащий Вооруженных Сил Украины покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви.
Об этом сообщил начальник штаба операции объединенных сил, первый заместитель командующего ООС генерал-майор Валерий Залужный, пишет Интерфакс-Украина.
По его данным, инцидент произошел 30 апреля.
"Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь. На месте работала следственная группа Национальной полиции. Продолжается расследование", - сообщил Залужный.
Он добавил, что командование ООС проведет детальное расследование, а его результаты будут обнародованы.