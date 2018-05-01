Парламент Армении не утвердил лидера протестов Пашиняна новым премьером

На специальном заседании 1 мая парламент Армении не поддержал единственного кандидата на пост премьер-министра - лидера протестного движения и главу оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна.

Как сообщают "Новости Армении", кандидатура Пашиняна набрала 45 из необходимых 53 голосов депутатов, "против" проголосовали 56 депутатов.

Перед голосованием Пашинян выступил с речью перед Национальным Собранием, где коснулся вопросов внешней политики страны, карабахского конфликта, инвестиций и выборов, пообещав также обсудить многие вопросы, которые не озвучил, в ходе представления программы правительства.

Фракция правящей Республиканской партии Армении, у которой 58 депутатских мандатов, но отказавшаяся от выдвижения своего кандидата, назвала программу Пашиняна неубедительной и заблокировала его избрание.

В поддержку лидера оппозиции выступили парламентские фракции блока "Царукян" и АРФ Дашнакцутюн, которые ранее покинули правящую коалицию и перешли в оппозицию.

Через 7 дней парламент предпримет вторую попытку избрать премьер-министра, если она также окажется неудачной, президент республики будет вынужден распустить парламент и в течение 30 - 45 дней назначить досрочные выборы.

Напомним, 23 апреля избранный премьером Армении Серж Саргсян подал в отставку - на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване. На посту он продержался меньше недели.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

На 1 мая было запланировано парламентское голосование по выборам премьер-министра.

Пашинян заявил о готовности взять на себя полномочия премьер-министра и оставался единственным кандидатом на должность, три фракции объявили о поддержке его кандидатуры.