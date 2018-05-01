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В Крыму на Первомай бюджетники ходили с флагами КПРФ и партии Путина

Вторник, 1 мая 2018, 21:26

В оккупированной РФ Ялте прошла первомайская демонстрация, участие в которой преимущественно принимали работники бюджетных организаций.

Как сообщает Крым.Реалии, колонна демонстрантов прошла по набережной города от отеля "Ореанда" до здания, где расположен фастфуд McDonald's.

В голове колонны находился духовой оркестр "Ялта", участники шествия несли 30-метровый флаг России, флаги КПРФ, Единой России и ЛДПР.

В демонстрации также приняли участие представители ялтинских национальных общин, детских спортивных секций и политических партий.  После официальной части на сцене перед собравшимися выступили детские творческие коллективы. 

 
 

Темы: КрымРосcияаннексия
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