Пашинян призвал к тотальной забастовке и блокированю аэропорта и железной дороги

2873 просмотра
Вторник, 1 мая 2018, 21:47

Лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников объявить забастовку и заблокировать все дороги, начиная с утра 2 мая. 

Об этом Пашинян заявил вечером 1 мая на митинге в Ереване, пишет Интерфакс-Украина

"С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование - признать победу народа и избрать премьером кандидата народа. Завтра с 8:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога, все межгосударственные, внутриреспубликанские дороги. Наше движение не может не завершиться победой", - заявил он.

По словам Пашиняна, правящая Республиканская партия надеялась, что после решения проголосовать против кандидатуры премьера начнутся столкновения.

"Они хотели спровоцировать нас, но нет - это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу - о политических похоронах Республиканской партии", - заявил он.

Темы: Армения
powered by lun.ua
По теме
Парламент Армении не утвердил лидера протестов Пашиняна новым премьером 1 мая 2018, 20:23
Пашиняна выдвинули кандидатом на пост премьера Армении 30 апреля 2018, 09:40
Пашинян призвал приостановить акции протеста в Ереване 30 апреля 2018, 05:13
Все новости
Главные новости
Прокуратура: Напавший на Найема улетел в Баку через 2 часа после драки
Найем: Нападавший, не задержанный полицией, улетел в Баку
Напавшим на нардепа Найема объявлено о подозрении
Боевики в понедельник стреляли 44 раза, ранены 4 военных
Все новости