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Пашинян призвал к тотальной забастовке и блокированю аэропорта и железной дороги

Вторник, 1 мая 2018, 21:47
Пашинян призвал к тотальной забастовке и блокированю аэропорта и железной дороги

Лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников объявить забастовку и заблокировать все дороги, начиная с утра 2 мая. 

Об этом Пашинян заявил вечером 1 мая на митинге в Ереване, пишет Интерфакс-Украина

"С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование - признать победу народа и избрать премьером кандидата народа. Завтра с 8:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога, все межгосударственные, внутриреспубликанские дороги. Наше движение не может не завершиться победой", - заявил он.

По словам Пашиняна, правящая Республиканская партия надеялась, что после решения проголосовать против кандидатуры премьера начнутся столкновения.

"Они хотели спровоцировать нас, но нет - это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу - о политических похоронах Республиканской партии", - заявил он.

Темы: Армения
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