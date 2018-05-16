За экс-главу Госэкоинспекции возьмется НАБУ

Бывший председатель Государственной экологической инспекции Андрей Заика не задекларировал в 2015 и 2016 годах объектов и средств более чем 4,6 млн грн, теперь за него возьмется НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК направит в НАБУ выводы результатов проверки деклараций Заики за 2015 и 2016 годы, поскольку тот не указал объектов декларирования на сумму более чем 4,6 млн грн.

"Заика в декларации зп 2015 год не указал собственный земельный участок в Ялте, участок жены в Киевской области и 3 земельных участка матери в Киевской и Черниговской областях. Не задекларировал автомобили жены Mazda 5 и матери Nissan Qashqai и доход от продажи своего прогулочного катера", - сообщили в НАПК.

За 2016 год Заика не указал автомобиль Peugeot 2008, приобретенный его матерью, а также доход, полученный от продажи двух земельных участков, жилого дома, квартиры, базы отдыха и двух автомобилей.

Также он не указал финансовые обязательства перед банком по кредитному договору. Чиновник приобрел корпоративные права за границей, но какой компании - не сообщил.

За декларирование недостоверной информации ему грозит штраф в 440 500 гривен.

15 мая НАПК внесло предписание министру социальной политики Андрею Реве.