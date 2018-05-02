ЛЧ-2018: "Реал" одолел "Баварию" и едет в Киев

Матч полуфинала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией", который состоялся в Мадриде, завершился со счетом 2:2.

По итогам первой игры "Реал" обошел "Баварию" на выезде со счетом 2:1, таким образом по итогам двух встреч мадридцы пробились в финал ЛЧ-2018, который 26 мая состоится в Киеве.

Второй финалист ЛЧ-2018 станет известен 2 мая по итогам матча "Рома" - "Ливерпуль".

В финал Лиги чемпионов "Реал" вышел в третий раз подряд, отмечает X-sport: два предыдущих сезона клуб выигрывал главный футбольный трофей Европы.