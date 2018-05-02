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Палата общин Великобритании приняла "поправку Магнитского"

Среда, 2 мая 2018, 02:54
Палата общин Великобритании приняла поправку Магнитского

Палата общин британского парламента приняла поправку к законопроекту "О санкциях и борьбе с отмыванием денег".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Британия сможет вводить санкции в отношении людей, совершивших грубые нарушения прав человека в соответствии с так называемой "поправкой Магнитского", поддержанной членами парламента.

Поправка к новому законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, проходящему через парламент, была принята без голосования, поскольку его поддержали как руководящие консерваторы, так и основная оппозиционная лейбористская партия.

Поправка не направлена ​​конкретно против россиян, но она принята в момент кризиса в отношениях между Великобританией и Россией после химической атаки в Сослсбери против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, в которой  Лондон обвиняет Москву.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал принятие поправки Палатой общин "важным моментом".

"Эти (положения) позволят Великобритании действовать против лиц, ответственных за серьезные правонарушения во всем мире. Великобритания выступает за права человека во всем мире", - написал он в Twitter.

Соединенные Штаты приняли закон, известный как Акт Магнитского, в 2012 году, в соответствии с ним заморожены активы российских чиновников, связанных со смертью адвоката Сергея Магнитского.

Билл Браудер, менеджер инвестиционного фонда, в котором работал Магнитский, поблагодарил законодателей за появление британского акта Магнитского.

Президент России Владимир Путин отрицает утверждения о том, что смерть Магнитского была связана с жестоким обращением, заявляя, что он умер от сердечной недостаточности.

В декабре российский суд приговорил Браудера заочно к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов.

Напомним, Магнитский раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Он был задержан по обвинению в неуплате налогов, провел 358 дней в СИЗО, был подвергнут пыткам и умер в тюрьме.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
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