Палата общин Великобритании приняла "поправку Магнитского"

Палата общин британского парламента приняла поправку к законопроекту "О санкциях и борьбе с отмыванием денег".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Британия сможет вводить санкции в отношении людей, совершивших грубые нарушения прав человека в соответствии с так называемой "поправкой Магнитского", поддержанной членами парламента.

Поправка к новому законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, проходящему через парламент, была принята без голосования, поскольку его поддержали как руководящие консерваторы, так и основная оппозиционная лейбористская партия.

Поправка не направлена ​​конкретно против россиян, но она принята в момент кризиса в отношениях между Великобританией и Россией после химической атаки в Сослсбери против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, в которой Лондон обвиняет Москву.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал принятие поправки Палатой общин "важным моментом".

"Эти (положения) позволят Великобритании действовать против лиц, ответственных за серьезные правонарушения во всем мире. Великобритания выступает за права человека во всем мире", - написал он в Twitter.

Important moment in Parliament today as ‘Magnitsky’ provisions targeted at gross human rights violators are added to Sanctions Bill. These will allow UK to act against those responsible for serious offences worldwide. UK stands up for human rights globally.