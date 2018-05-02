CNN: Трамп сам надиктовал врачу справку о своем здоровье

Врач Харольд Борнстейн заявил, что справку о состоянии здоровья кандидата в президенты Дональда Трампа он писал под его диктовку.

Об этом сообщает CNN.

"Он надиктовал все это письмо. Я не писал это письмо", — заявил Борнстейн, имея в виду, что Трамп диктовал, то что он хотел, чтобы врач написал.

В опубликованном Трампом письме врача отмечается, что он был госпитализирован всего один раз в жизни в возрасте 11 лет из-за аппендицита. В документе также указывается, что все медицинские показатели Трампа находятся в норме и в целом он "в прекасном физическом здоровье".

Напомним, в 2016 году в ходе президентской предвыборной кампании в США кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон стало плохо во время траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Врач Клинтон Лиза Бэрдок объяснила, что у ее пациентки было воспаление легких и во время церемонии она приняла антибиотик и была обезвожена, в результате чего ей стало плохо.

Хотя позже предвыборный штаб Клинтон опубликовал письмо врача о том, что она пригодна віполнять обязанности президента, здоровье кандидатов стало одним из важных вопросов предвыборной кампании.