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ООС: 52 обстрела за сутки, уничтожено 4 боевика

Среда, 2 мая 2018, 07:41

За сутки, 1 мая, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 52 обстрела позиций ВСУ, из них 13 из тяжелого вооружения, запрещенного Минского соглашениями. Ранены 2 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции существенных изменений не претерпела.

Самые активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахта Бутовка, Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединское, Старогнатовка, Невельское.

Грубо нарушая международное гуманитарное право, оккупанты в конце прошедших суток, в 23 часа, совершили огневой налет из артиллерии калибра 152 мм на населенный пункт Троицкое. Российско-террористические войска выпустили по мирному селению, где нет позиций украинских подразделений, 15 снарядов.

Как сообщается, 2 мая в Троицком планируется работа Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ. Подразделения гражданско-военного сотрудничества предоставят жителям Троицкого помощь.

Ночью 2 мая, противник дважды вел огонь из 120-мм минометов по опорному пункту украинских войск на Луганском направлении.

В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения. Как сообщается, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь. По данным разведки, противник понес потери - 4 боевика.

Темы: боевые действияДонбасс
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