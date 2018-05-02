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Мюллер может направить Трампу повестку на допрос

Среда, 2 мая 2018, 08:01

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы президента США, пригрозил направить Дональду Трампу повестку, если тот откажется отвечать на вопросы.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, пишет DW.com.

Позднее эту информацию подтвердил агентству Reuters бывший юрист президентской команды Джон Доуд.

Формально президент не обязан отвечать на вопросы спецпрокурора, заявили Мюллеру юристы Трампа. Мюллер им пояснил, что Трампу может быть направлена повестка и тогда он должен будет предстать перед жюри присяжных в расширенном составе.

Этот разговор состоялся в марте.

Как сообщалось, Мюллер передал адвокатам Трампа список из более чем 40 вопросов, о его вероятных связях с РФ и препятствовании расследованию.

Сам Трамп в Твиттере назвал "бесчестным" то, что вопросы специального советника были опубликованы. Он также неверно заметил, что в списке  якобы нет вопросов о сговоре с РФ.

Темы: ТрампСШАРосcия
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