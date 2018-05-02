На столичном Подоле меняется схема движения: расширили пешеходную зону

В Киеве расширили пешеходную зону на Контрактовой площади и изменили схему движения транспорта, чтобы уменьшить пробки и создать условия для пешеходов.

Об этом заявил заместитель главы Киевской администрации Дмитрий Давтян, сообщает сайт городской власти.

Он напомнил, что в прошлом году на Подоле стартовал первый этап реорганизации дорожного движения, который заключался в создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

"Сейчас мы внедряем второй этап – более масштабный. Он предполагает не только расширение пешеходной зоны, но и сокращение пробок на Подоле", - рассказал Давтян.

Он отметил, что с Контрактовой площади уберут бетонные блоки, ограждающие транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии, но перекроют заезд на площадь с улицы Ильинской.

Также останется (но будет отгорожен) транзитный проезд по улице Григория Сковороды. Таким образом, к пешеходной зоне будет присоединен комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.

Теперь транспорт, который ранее двигался перед Киево-Могилянской академией, будет ездить с другой стороны квартала, по улице Волошской, направление движения на которой меняется на противоположное.

Также на улице Набережно-Крещатицкой планируется уменьшить заторы благодаря переносу левого поворота на Подол с улицы Спасской на улицу Хорива.

Отмечается, что для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили 2 светофора и 6 модернизировали.

С улицы Набережно-Крещатицкой на улицу Хорива будет левый поворот с двух полос, который будет регулироваться светофором. В то же время левый поворот на улицу Спасскую закрыли, чтобы создать накопительную полосу для транспорта, который выполняет левый поворот и разворот с улицы Набережно-Крещатицкой.

Левый поворот с улицы Верхний Вал на улицу Межигорскую будет происходить через улицы Константиновскую и Хорива, чтобы сократить длину пробок на улицах Верхний Вал и Глыбочицкой в ​​вечерние часы пик.

На улице Хорива между улицами Межигорской и Константиновской установили разделители потоков, чтобы решить проблему с запаркованными авто.

Фото с facebook Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

По словам Давтяна, следующими этапами реорганизации движения на Подоле будет изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск – улица Набережно-Крещатицкая и Братская, чтобы увеличить пропускную способность Почтовой площади.

Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовой площади.