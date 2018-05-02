На столичном Подоле меняется схема движения: расширили пешеходную зону
В Киеве расширили пешеходную зону на Контрактовой площади и изменили схему движения транспорта, чтобы уменьшить пробки и создать условия для пешеходов.
Об этом заявил заместитель главы Киевской администрации Дмитрий Давтян, сообщает сайт городской власти.
Он напомнил, что в прошлом году на Подоле стартовал первый этап реорганизации дорожного движения, который заключался в создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.
"Сейчас мы внедряем второй этап – более масштабный. Он предполагает не только расширение пешеходной зоны, но и сокращение пробок на Подоле", - рассказал Давтян.
Он отметил, что с Контрактовой площади уберут бетонные блоки, ограждающие транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии, но перекроют заезд на площадь с улицы Ильинской.
Также останется (но будет отгорожен) транзитный проезд по улице Григория Сковороды. Таким образом, к пешеходной зоне будет присоединен комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.
Теперь транспорт, который ранее двигался перед Киево-Могилянской академией, будет ездить с другой стороны квартала, по улице Волошской, направление движения на которой меняется на противоположное.
Также на улице Набережно-Крещатицкой планируется уменьшить заторы благодаря переносу левого поворота на Подол с улицы Спасской на улицу Хорива.
Отмечается, что для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили 2 светофора и 6 модернизировали.
С улицы Набережно-Крещатицкой на улицу Хорива будет левый поворот с двух полос, который будет регулироваться светофором. В то же время левый поворот на улицу Спасскую закрыли, чтобы создать накопительную полосу для транспорта, который выполняет левый поворот и разворот с улицы Набережно-Крещатицкой.
Левый поворот с улицы Верхний Вал на улицу Межигорскую будет происходить через улицы Константиновскую и Хорива, чтобы сократить длину пробок на улицах Верхний Вал и Глыбочицкой в вечерние часы пик.
На улице Хорива между улицами Межигорской и Константиновской установили разделители потоков, чтобы решить проблему с запаркованными авто.
По словам Давтяна, следующими этапами реорганизации движения на Подоле будет изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск – улица Набережно-Крещатицкая и Братская, чтобы увеличить пропускную способность Почтовой площади.
Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовой площади.