В Ереване заблокированы основные дороги, перекрыта трасса в аэропорт

Жители армянского села Паракар перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт "Звартноц".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

К акции протеста также присоединились ученики местной школы. Пассажиры различных рейсов пешком с чемоданами в руках направляются в аэропорт.

Силы спецназа отошли и расположились на тротуаре, не препятствуя действиям жителей.

Позже стало известно, что к протесту присоединились сотрудники главного международного аэропорта Армении "Звартноц".

Очевидцы сообщают, что работу аэропорта обещают восстановить за несколько часов.

So the morning update from Yerevan is that centre, roads, station, airport, metro on lockdown. Unclear how long this will last. Airport workers promise to get back to work in a couple of hours. Everyone waiting on pashinyan's word.