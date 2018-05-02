В Ереване заблокированы основные дороги, перекрыта трасса в аэропорт

Жители армянского села Паракар перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт "Звартноц".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

К акции протеста также присоединились ученики местной школы. Пассажиры различных рейсов пешком с чемоданами в руках направляются в аэропорт.

Силы спецназа отошли и расположились на тротуаре, не препятствуя действиям жителей.

Позже стало известно, что к протесту присоединились сотрудники главного международного аэропорта Армении "Звартноц".

По информации Newsam, в Ереване с утра 2 мая блокированы все основные дороги.

Закрытая трасса в аэропорт, центр города, дороги, связывающие центр с окраинами.

The positivity is infectious. Armenians dancing the Kochari at the roadblocks on Yerevan’s outskirts. pic.twitter.com/YcvNwq8O8R — Bradley Jardine (@Jardine_bradley) May 2, 2018

1 мая лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра 2 мая объявить забастовку и заблокировать все дороги.

1 мая парламент Армении не утвердил кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на посту премьер-министра – 45 депутатов проголосовали "за", 55 – "против".

После этого Пашинян призвал к возобновлению акций гражданского неповиновения.

Как известно, Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении 23 апреля, через несколько дней после его избрания и назначения. Он принял такое решение после массовых уличных протестов, возглавляемых Пашиняном.

Европейская правда