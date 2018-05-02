Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ереване заблокированы основные дороги, перекрыта трасса в аэропорт

Среда, 2 мая 2018, 09:40

Жители армянского села Паракар перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт "Звартноц".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

К акции протеста также присоединились ученики местной школы. Пассажиры различных рейсов пешком с чемоданами в руках направляются в аэропорт.

Силы спецназа отошли и расположились на тротуаре, не препятствуя действиям жителей. 

Позже стало известно, что к протесту присоединились сотрудники главного международного аэропорта Армении "Звартноц".

Очевидцы сообщают, что работу аэропорта обещают восстановить за несколько часов.

 

По информации Newsam, в Ереване с утра 2 мая блокированы все основные дороги.

Закрытая трасса в аэропорт, центр города, дороги, связывающие центр с окраинами.

1 мая лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра 2 мая объявить забастовку и заблокировать все дороги.

1 мая парламент Армении не утвердил кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на посту премьер-министра – 45 депутатов проголосовали "за", 55 – "против".

После этого Пашинян призвал к возобновлению акций гражданского неповиновения.

Как известно, Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении 23 апреля, через несколько дней после его избрания и назначения. Он принял такое решение после массовых уличных протестов, возглавляемых Пашиняном.

Европейская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: