В Ереване заблокированы основные дороги, перекрыта трасса в аэропорт

Жители армянского села Паракар перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт "Звартноц".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

К акции протеста также присоединились ученики местной школы. Пассажиры различных рейсов пешком с чемоданами в руках направляются в аэропорт.

Силы спецназа отошли и расположились на тротуаре, не препятствуя действиям жителей.

Позже стало известно, что к протесту присоединились сотрудники главного международного аэропорта Армении "Звартноц".

Очевидцы сообщают, что работу аэропорта обещают восстановить за несколько часов.

So the morning update from Yerevan is that centre, roads, station, airport, metro on lockdown. Unclear how long this will last. Airport workers promise to get back to work in a couple of hours. Everyone waiting on pashinyan's word. — Oliver Carroll (@olliecarroll) May 2, 2018

По информации Newsam, в Ереване с утра 2 мая блокированы все основные дороги.

Закрытая трасса в аэропорт, центр города, дороги, связывающие центр с окраинами.

The positivity is infectious. Armenians dancing the Kochari at the roadblocks on Yerevan’s outskirts. pic.twitter.com/YcvNwq8O8R — Bradley Jardine (@Jardine_bradley) May 2, 2018

1 мая лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра 2 мая объявить забастовку и заблокировать все дороги.

1 мая парламент Армении не утвердил кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на посту премьер-министра – 45 депутатов проголосовали "за", 55 – "против".

После этого Пашинян призвал к возобновлению акций гражданского неповиновения.

Как известно, Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении 23 апреля, через несколько дней после его избрания и назначения. Он принял такое решение после массовых уличных протестов, возглавляемых Пашиняном.

Европейская правда