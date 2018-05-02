Украинцам прогнозируют жаркую неделю

В ближайшие дни и до конца недели столбики термометров в Украине поднимутся до 25-30° градусов тепла, лишь 2 мая на западе страны возможны осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков 2 мая в Украине температура поднимется до 30° тепла, только в западных регионах возможны дожди.

В столице в среду днем ​​28-30°, ночью 12-14° тепла, без осадков.

3 мая в Украине осадков не прогнозируют, днем ​​температура поднимется до 25-29° тепла, ночью 10-16° тепла.

4 мая в Львовской и Волынской области прогнозируют дождь с грозами, на остальной территории страны без осадков, температура днем ​​от 25° тепла до 30°, ночью - 11-17° выше нуля.

Ветер 3-8 м/с.

Выходные в Украине обещают быть солнечными и теплыми, до 27° тепла, ночью до 16° тепла.

Всего 6 мая температура снизится на 2°-3° тепла до 24°. Ветер в воскресенье 7-12 м/с.

В Киеве 5-6 мая до 26° тепла днем, ночью 16° выше нуля.

Кроме того, согласно данным Центральной геофизической обсерватории Срезневского, ночь на 2 мая в Киеве стала самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 15,7°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекорда 1977 года.

Также в Украине с 2 по 5 мая продержится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.