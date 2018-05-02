САП направила в суд обвинения в отношении киевского главы РГА

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Среда, 2 мая 2018, 15:28

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению главы Деснянской райгосадминистрации Киева Геннадия Заболотного в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что чиновник, в нарушение антикоррупционного законодательства, при подаче декларации за 2015 год не отразил сведения о корпоративных правах ООО "Аптекарь-ГРУПП" и ООО "БОН ВОЯЖ ГРУПП", которые отличаются от достоверных на сумму стоимости этих корпоративных прав - 2000100 гривен.

Кроме того следствие считает, что Заболотный, зная о том, что ему принадлежит на праве пользования земельный участок общей площадью 0,0187 га в Кропивницком, умышленно не указал в декларации за 2015 год эти данные, задекларировав таким образом сведения, отличающиеся от достоверных на сумму 93 860, 23 грн.

Ранее детективы НАБУ завершили расследование в отношении главы Деснянской РГА в Киеве Заболотного Геннадия через декларирование недостоверной информации.

Как сообщалось, 20 марта 2018 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили голове Деснянской районной государственной администрации в Киеве о подозрении в совершении преступления по статье "Декларирование недостоверной информации".

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратура декларации суд Киев
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