РосСМИ: конфликт на Донбассе перешел в "горячую стадию"

Так называемый и.о. главы самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил, что конфликт на Донбассе перешел в "горячую стадию".

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, причиной "горячей стадии конфликта на Донбассе" стала активность украинской власти.

Главарь боевиков заявил, что украинские военные якобы совершили "удар артиллерии по парадному расчету, готовившемуся к празднованию Дня Победы и бомбардировку блокпоста МВД республики".

Он пообещал, что "праздник 9 мая" пройдет "как и положено потомкам победителей".

Еще в апреле боевики ОРЛО выстроили большое количество танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов на окраине оккупированного ими Луганска.

В оккупированном Луганске намерены поместить большое количество техники в центре города 9 мая.

2 мая, во время брифинга руководитель Операции объединенных сил Сергей Наев заявил, что не прогнозирует обострения боевых действий на Донбассе в связи с началом операции, но уверяет, что безнаказанные обстрелы боевиков терпеть не будут.

Напомним, как сообщал министр обороны Степан Полторак, с мая на Донбассе начнется новый формат военной операции под руководством Объединенных сил. По его словам, с этой целью осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена.