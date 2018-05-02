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Киев ответил СЕ относительно нападения на журналистов при разгоне "лагеря Саакашвили"

Среда, 2 мая 2018, 17:38

Досудебное расследование в отношении применения силы против журналистов во время сноса правоохранителями палаточного городка возле Верховной Рады 3 марта продолжается.

Об этом говорится в ответе Украины относительно инцидента, опубликованном на сайте Совета Европы.

"В ходе журналистской деятельности в таких тяжелых условиях всем журналистам рекомендуется иметь яркие отметки на их одежде, которые идентифицируют их как журналистов, а не протестующих. Украина осуждает любое вмешательство в профессиональную деятельность журналистов и физическое надругательство или иное давление против них", - говорится в заявлении.

По данным следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Киеве, после этих событий было возбуждено уголовное дело о насилии против трех журналистов и препятствование их профессиональной деятельности.

Служба безопасности Украины принимает участие в осуществлении уголовного производства, отмечается в заявлении.

Как известно утром 3 марта у палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

Тогда сотрудник полиции применил газовый баллончик против корреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко.

Влада Красинского из издания Insider толкали двое полицейских. Он также пострадал от распыления перцового газа, хотя держал удостоверение журналиста перед собой.

Богдан Кутепов с "Громадського" был одет в оранжевый жилет, однако сотрудник полиции бил его по ноге.

В Совете Европы отмечают, что ношение яркого жилета, вместо того, чтобы помочь, было источником постоянного притеснения со стороны полиции, которая пыталась прогнать журналиста.

Европейская правда

Темы: УкраинаЕССаакашвилиСМИ
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