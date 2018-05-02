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В сети показали еще одно видео с избиением Найема

Среда, 2 мая 2018, 18:45

Депутат Антон Геращенко обнародовал видеозапись того, как начинался конфликт на дороге в центре Киева, который закончилося избиением народного депутата Мустафы Найема.

"Думаю, что это видео начала подготовки к нападению на Мустафу Наема поможет следствию установить истину", – прокомментировал он в Facebook.

Видео длится более 10 минут. Ранее публиковали видео инцидента длительностью не более одной минуты.

30 апреля в результате конфликта на дороге Мустафу Найема избили, у него диагностирован перелом челюсти и сотрясение мозга. Его прооперировали.

Нападавших якобы было пятеро, четверых задержали (двое из них – граждане России с видом на жительство в Украине), а один сбежал.

Нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о троих задержанных: Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович 1996 г.р.

Брат нардепа Маси Найем заявил, что убежать удалось Саитову по кличке Мага.

Сперва сообщалось, что троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК.

Найем заявил, что четвертый участник конфликта, которого полиция не смогла задержать, вылетел из Украины в Баку.

В прокуратуре Киева заявили, что человек, который нанес Найему телесных повреждений и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после драки.

Шевченковский райсуд Киева не взял под стражу Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова, подозреваемого в избиении Найема, но посадил его на круглосуточный домашний арест с запретом покидать место жительства.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НайемКиевдороги
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