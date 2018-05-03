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Трамп возместил $130 тысяч Коэну, которые тот заплатил порноактрисе - адвокат

Четверг, 3 мая 2018, 06:30

Президент США Дональд Трамп возместил адвокату Майклу Коэну $130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд (известная как Сторми Дэниелс) за неразглашение информации о сексуальных отношений с Трампом.

Об этом заявил новый адвокат главы Белого дома Руди Джулиани в интервью Fox News, передает Reuters.

"Президент вернул деньги", - сказал Джулиани.

Отвечая на вопрос, знал ли Трамп о договоренности, адвокат сказал: "Насколько я знаю, он не знал о ее специфике. Но он знал об общей договоренности о том, что Майкл будет заботиться о таких вещах".

По его словам, оплата не нарушала законы о финансировании президентской кампании, поскольку деньги не были взяты из фондов кампании Трампа.

На вопрос журналистов 5 апреля, знал ли он об оплате Клиффорд, Трамп ответил: "Нет".

На вопрос о том, почему Коэн заплатил порноактрисе, президент сказал: "Вам придется спросить у Майкла Коэна. Он мой адвокат.

Коэн перед этим говорил, что заплатил Клиффорд из собственных средств, и что Трамп не возмещал их.

Ранее порноактриса заявляла, что ее сексуальные отношения с Трампом начались в 2006 году во время турнира по гольфу на озере Тахо, то есть через год после бракосочетания Дональда Трампа с Меланией. Клиффорд утверждает, что ее отношения с Трампом продолжались также в 2007 году.

Полиграф показал, что Клиффорд в 2006 году действительно имела сексуальный контакт с Дональдом Трампом.

В начале марта 2018 года она заявила, что подает в суд на Трампа, поскольку хочет аннулировать соглашение о неразглашении информации о сексуальных отношениях с ним.

В феврале адвокат Трампа Майкл Коэн подтвердил, что он лично и из собственных средств заплатил актрисе 130 тысяч долларов в октябре 2016 года, накануне президентских выборов в США.

Адвокат Трампа отрицал слухи о том, что его шеф имел связь с Клиффорд.

Как сообщалось, Клиффорд подала иск против Трампа по обвинению в клевете из-за того, что он назвал ее заявления "мошенничеством".

Темы: ТрампСША
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