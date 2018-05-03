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Найему не провели судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния здоровья

Четверг, 3 мая 2018, 09:33

Депутату Мустафе Найему еще не провели судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния здоровья.

Об этом сообщил его брат Маси Найем, передает телеканал "112".

"Вчера ему должны были проводить судебно-медицинскую экспертизу, вчера у него еще держалось воспаление и высокая температура. Врачи сказали, что еще нельзя его вывозить из больницы", - сказал он.

Кроме того, по прогнозам Маси Найема, дело могут переквалифицировать.

"Я думаю, что может быть переквалифицировано, но все будет зависеть от того, какое состояние у Мустафы, и от наличия большего количества доказательств. Мои прогнозы, что статья может измениться на "Нанесение тяжких телесных", - отметил Маси Найем.

По его словам, сейчас депутат находится в государственной клинике.

"Он находится в клинике в Киеве. Это не частная клиника, насколько мне известно. Мустафа не под охраной", - отметил брат депутата.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение еще одного свидетеля инцидента.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

Мустафа Найем после операции находится не в очень хорошем состоянии, у негодержится температура.

2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда-Абубакаровича Саитова ночной домашний арест как меру пресечения, для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест, а для Умолта Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал. Вероятно, речь идет о Магомеде-Амине Саитове.

Темы: Найемздоровье
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