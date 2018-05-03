Пропавший возле Широкино боец ​​перешел к боевикам - штаб

Пропавший украинский военный вблизи Широкино самостоятельно покинул боевую позицию и пересек линию соприкосновения из-за долгов в несколько десятков тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, (военнослужащий - УП) исчез из поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения", - говорится в сообщении.

В пресс-центре со ссылкой на разведку отмечают, что "спецслужбы российско-террористических войск в настоящее время проводят "подготовку" и заставляют данного военнослужащего к публичному интервью, с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты".

2 мая в пресс-центре Объединенных сил сообщали, что в районе населенного пункта Широкино после завершения обстрела боевиков обнаружили отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил.