НАБУ взялось за декларацию нардепа от "БПП"

Национальное антикоррупционное бюро расследует незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева.

В материалах говорится, что нардеп получил депутатские полномочия - 29 марта 2016 года.

29 марта 2016 года такие полномочия получили Бригинец Александр и Дмитрий Белоцерковец, от фракции "БПП".

В НАБУ заявили, что мать депутата, от имени которой нардеп действовал на основании доверенности, в 2016 году приобрела в собственность по договору дарения часть домовладения рыночной стоимостью 3 226 430 гривен.

Также женщина в 2016 году приобрела в собственность на основании договора дарения земельный участок площадью 0,0175 га.

В НАБУ утверждают, что таким образом нардеп и члены его семьи, не указанные в декларации, с августа 2016 года пользуются вышеуказанной недвижимостью, но депутат осознанно не задекларировал такое право пользования.

Антикоррупционное бюро заявляет, что нардеп бесплатно получил в собственность недвижимость в Киеве, что может свидетельствовать о фактах незаконного обогащения, а именно о передаче им активов.

Кроме того, нардеп не указывал в декларациях других членов своей семьи.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и открыл разрешение для детективов агентства декларации нардепа за 2017, а также к информации о мобильных переговоры жены депутата за период с 2015 года.