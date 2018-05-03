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В Молдове посадили 8 человек за участие в боях на стороне ОРДЛО

Четверг, 3 мая 2018, 14:27

В Молдове посадили 8 граждан этой страны за участие в боях на стороне боевиков ОРДЛО на Донбассе.

Об этом заявил генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен, передает Reuters.

Осужденных посадили на разные сроки. Кроме того, еще 25 граждан Молдовы находятся в международных списках розыска через их связи с войной в Донбассе, добавил Харунжен.

Во время выступления в парламенте страны он отметил, что молдаване, которые работают в России, рискуют быть втянутыми в войну на Донбассе.

"Когда братья, отцы и мужчины едут работать в восточные страны, там их рекрутируют в военные группы. Иногда они там умирают, а иногда приезжают домой, но их руки в крови", - подчеркнул генпрокурор Молдовы.

Мария Думанская, УП

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Темы: МолдоваДонбассОРДЛО
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