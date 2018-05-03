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Саммит Украина – ЕС проведут 9 июля, перед саммитом НАТО

Четверг, 3 мая 2018, 17:00

Европейский союз и Украина предварительно согласовали дату проведения саммита Украина-ЕС, он состоится 9 июля.

Эту информацию подтвердили несколько дипломатических источников "Европейской правды" с украинской стороны. Ожидается, что дата будет официально объявлена в течение ближайшей недели.

Также об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Саммит Украина-ЕС предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе", - сообщил он. Также журналист пошутил по поводу того, что саммит не был заблокирован венгерской стороной. Как известно, на самом деле страны-члены не могут блокировать проведение таких мероприятий по линии ЕС.

Стоит заметить, что 11-12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО, на одно из мероприятий в рамках которого Украина получила официальное приглашение.

Тем временем, проведение комиссии Украина-НАТО остается заблокированным из-за протестов Венгрии. Пока неизвестно, останется ли Порошенко в Брюсселе в день между саммитами.

Украинская правда
Темы: НАТОУкраинаЕС
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