Европейский союз и Украина предварительно согласовали дату проведения саммита Украина-ЕС, он состоится 9 июля.

Эту информацию подтвердили несколько дипломатических источников "Европейской правды" с украинской стороны. Ожидается, что дата будет официально объявлена в течение ближайшей недели.

Также об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

the EU-#Ukraine summit is preliminary set for 9 July in Brussels. that means that Poroshenko should be able to stay for the NATO summit on 11-12 July. #Hungary permitting...