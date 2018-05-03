Оперативнику СБУ причинили травмы на парковке в Киеве

В Киеве на улице Вишняковской у представителей комиссии, прибывших сделать замеры отведенного под паркоместа участка, возник конфликт с неизвестными.



В результате двое мужчин получили телесные повреждения, сообщает полиция Киева.



В 13:35 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Вешняковская произошла драка и был слышен выстрел. Установлено, что по данному адресу находится автостоянка:

Туда приехала комиссия в составе работников государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, "Киевпарктранссервиса" и оперативник спецслужбы..



"На месте между ними и неизвестными начался конфликт. Кроме того, по словам свидетелей, они слышали звук, похожий на выстрел. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения. Предварительно, у пострадавших ушибы различных частей тела и у одного – ранение в ногу", – информирует полиция.

Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. После первоочередной проверки следователи определятся с квалификацией события.

Между тем, народный депутат Игорь Мосийчук "слил" в Facebook, что на парковке на Вишняковской, 1б, был ранен работник Службы безопасности Украины.



По его данным, в 14:30 в столице ввели план "перехват" – разыскивают внедорожник Тойота или Хюндай белого цвета с черными вставками, "в автомобиле возможно находятся 4-5 человек кавказской внешности, вооруженные".