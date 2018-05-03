"Укртелеком" выключит систему экстренного оповещения на Киевщине

В ПАО "Укртелеком" пообещали с 14 мая отключить от электропитания систему оповещения из-за того, что Киевская областная госадминистрация проигнорировала обращение о заключении сделок на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что "Укртелеком" является одним из предприятий, которое способно осуществлять эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры и технических средств оповещения.

"Для обслуживания аппаратуры оповещения областные государственные администрации обязаны предусматривать соответствующее финансирование и заключать договоры с предприятиями, которые такие работы могут осуществить", - сообщают в пресс-службе.

На предприятии добавляют, что несмотря на обращение Киевская ОГА уже два года подряд игнорирует подписание соответствующих договоров для финансирования работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и технических средств оповещения.

"Все это время, учитывая ситуацию в стране и важность наличия системы территориального оповещения, "Укртелеком" продолжал поддерживать в готовности к применению систему оповещения Киевской области (обслуживание, ремонт и т.п.) за собственные средства", - говорится в сообщении.

""Укртелеком" неоднократно обращался к Киевской ОГА с предложением о заключении соглашения, ведь за почти 2,5 года оператор не получал от КОДА также средств за электроэнергию, потребленную таким оборудованием оповещения, но тщетно. Также Киевская ОГА не инициировала проведение тендера на закупку работ по обслуживанию аппаратуры", - отметили в компании.

По мнению руководства "Укртелекома", такое отношение свидетельствует о том, что эта система оповещения не является приоритетной для обладминистрации.

Отмечается, что компания предложила Киевской ОГА демонтировать и вывезти технику по согласованному графику и сообщила о том, что с 14 мая этого года отключит от электропитания аппаратуру системы оповещения.

"При этом она не будет отключена от каналов коммутации, что позволит оперативно восстановить работу системы в случае изменения ситуации и решения проблемы", - сказано в заявлении.

На предприятии добавили, что готовы еще раз обсудить возможные варианты сотрудничества.

При этом отметили, что оборудование произведено еще в 70-80 годах прошлого века и требует немалых затрат на его содержание в рабочем состоянии.