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Взрыв на еврейском празднике в Лондоне: 30 пострадавших

Четверг, 3 мая 2018, 21:17

В Лондоне во время публичного празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек.

Об этом пишет The Daily Express.

Главная версия инцидента — взрыв нескольких смартфонов, которые попали в традиционный для праздника костер. Другие источники указывают на избыточное количество топлива, подлитого в костер, которое, возможно, вызвало взрыв.

 
 

Десять пострадавших госпитализировали с различными повреждениями: ожогами и травмами, полученными во время давки. Присутствующие на празднике пытались убежать от огня.

Европейская правда

Темы: Великобританиявзрыв
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