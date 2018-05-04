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Одесский суд оставил под стражей экс-бойца "Айдара"

Пятница, 4 мая 2018, 00:30

Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей экс-бойца батальона "Айдар" В. Балацкого, который подозревается в незаконном изготовлении, переработке и сбыте оружия.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что ранее Балацкий принимал участие в боевых действиях в зоне проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей в составе батальона "Айдар".

Сейчас ему инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 ч.2 ст.263 ч.1; ст. 263-1 ч.2 УК Украины, а именно незаконное изготовление, переработку огнестрельного оружия, удаление и замену маркировки, изготовление боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ в составе организованной преступной группы.

Также его подозревают в сбыте указанных предметов в криминальную среду Киевского и других регионов Украины.

"Согласно утверждениям органов досудебного следствия, в составе данной преступной группы на Балацкого В.В. была возложена функция налаживания рынка сбыта, источников получения дополнительных деталей и комплектующих, содержание мест хранения боеприпасов, взрывоопасных веществ и другого стрелкового вооружения, которое хранилось с целью дальнейшего сбыта", - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что ранее постановлением следственного судьи Приморского районного суда Одессы была применена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток или внесения залога в 440 500 гривен.

Также сообщается, что апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников экс-военнослужащего и удовлетворил их частично.

В частности подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11 июня  или внесение залога в размере 440 500 гривен.

Украинская правда
Темы: судоружиеарест
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