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СМИ: Земан заявил, что "Новичок" производили в Чехии

Пятница, 4 мая 2018, 02:30
СМИ: Земан заявил, что Новичок производили в Чехии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в стране производилось нервно-паралитическое вещество "Новичок" и проводились его испытания.

Об этом, ссылаясь на чешское издание iRozhlas, пишет ZN.ua.

По его словам, согласно докладу Службы внутренней разведки, небольшое количество газа было произведено в лаборатории в Брно. После испытаний все произведенные образцы были уничтожены.

"Заключение таково, что наша страна производила и испытывала "Новичок", пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так", - цитирует Земана издание.

Ранее в РФ заявляли, что вещество "Новичок" могли разрабатывать на территории Чехии. Премьер страны Андрей Бабиш назвал эти сообщения ложью, а Милош Земан поручил главе Службы безопасности и информации проверить версию о возможном производстве в стране этого нервно-паралитического вещества.

Как сообщалось, 4 марта на юге Великобритании в городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший российский разведчик Сергея Скрипаль и его дочь Юлия.

Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Британский военный эксперт по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что нервно-паралитический химический агент "Новичок" был разработан и изготовлен на российской военной исследовательской базе в Шиханах.

Утверждение Бреттона-Гордона поддержал один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов. В своей книге "Государственные секреты: Инсайдерская хроника российской программы химического оружия" он указал, что "Новичок" был разработан в 1971-1973 годах в Шиханах старшим научным сотрудником Петром Кирпичевым.

Британская разведка также считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Шиханах.

Именно по результатам брифинга британской разведки страны решили выслать более 150 российских дипломатов.

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

В конце апреля стало известно, что в Шиханах сносят корпуса научно-исследовательского института органической химии и технологии, в котором, разрабатывали ядовитое вещество.

Темы: ЧехияРосcияВеликобританияшпионаж
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