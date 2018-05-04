Сборную Украины по биатлону возглавил россиянин

Женскую сборную Украины по биатлону возглавил российский тренер Андрей Прокунин.



Таким стало решение заседания специально созданной комиссии Федерации биатлона Украины, сообщает "Украинский биатлон".



Предыдущие два сезона 40-летний Прокунин провел в качестве старшего тренера мужской и женской сборных Южной Кореи, готовя команду к домашней Олимпиаде.

Вместе с тренером украинскую команду пополнят два специалиста, призванные усилить сервис-группу сборной.



В тренерский штаб женской сборной также вошли бывший старший тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников и опытный белорусский наставник Владимир Махлаев.

Также продолжит работать с командой Григорий Шамрай.



Президент ФБУ Владимир Брынзак назвал Прокунина "амбициозным" тренером.



"На заседании комиссии мы заслушали программы кандидатов, их видение и первые шаги в работе с командой. Очень много вопросов задавали Василий Павлович Карленко и Виктор Петрович Корж. И после обсуждения было принято решение утвердить в качестве старшего тренера Андрея Прокунина", – сказал Бринзак.



"Сейчас многие команды испытывают проблемы с назначением тренеров, те же сборные Норвегии и Чехии до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Мы решили доверить команду молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом, готовом полностью отдаваться работе", – пояснил он.

В прошлом сезоне женскую сборную Украины возглавлял Урош Велепец, который пошел работать со сборной Словении.