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Сборную Украины по биатлону возглавил россиянин

Пятница, 4 мая 2018, 10:34

Женскую сборную Украины по биатлону возглавил российский тренер Андрей Прокунин.

Таким стало решение заседания специально созданной комиссии Федерации биатлона Украины, сообщает "Украинский биатлон".

Предыдущие два сезона 40-летний Прокунин провел в качестве старшего тренера мужской и женской сборных Южной Кореи, готовя команду к домашней Олимпиаде.

Вместе с тренером украинскую команду пополнят два специалиста, призванные усилить сервис-группу сборной.

В тренерский штаб женской сборной также вошли бывший старший тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников и опытный белорусский наставник Владимир Махлаев.

Также продолжит работать с командой Григорий Шамрай.

Президент ФБУ Владимир Брынзак назвал Прокунина "амбициозным" тренером.

"На заседании комиссии мы заслушали программы кандидатов, их видение и первые шаги в работе с командой. Очень много вопросов задавали Василий Павлович Карленко и Виктор Петрович Корж. И после обсуждения было принято решение утвердить в качестве старшего тренера Андрея Прокунина", – сказал Бринзак.

"Сейчас многие команды испытывают проблемы с назначением тренеров, те же сборные Норвегии и Чехии до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Мы решили доверить команду молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом, готовом полностью отдаваться работе", – пояснил он.

В прошлом сезоне женскую сборную Украины возглавлял Урош Велепец, который пошел работать со сборной Словении.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: спорт
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