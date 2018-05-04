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В Днипре фура врезалась в стоянку возле супермаркета: есть жертвы

Пятница, 4 мая 2018, 12:18

В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Днипро, один человек погиб, трое пострадали, повреждены более десяти автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

ДТП произошло 4 мая около 10 утра на перекрестке ул. Космической и Кодацкого спуска.

 

Грузовой автомобиль "DAF" двигался вниз по ул. Космической. Предварительно установлено, что у грузовика отказали тормоза и он выехал на стоянку возле супермаркета.

В результате происшествия погиб 1 человек, еще 3 человека получили телесные повреждения (водитель грузовика 1956 года и 2 человека, направлены в больницу). В результате столкновения были повреждены более 10 автомобилей.

 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Темы: ДТПДнепрполиция
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