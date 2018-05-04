Экс-охранник Януковича: Первое нападение было 19 февраля 2014 года

Бывший сотрудник службы безопасности президента Дмитрий Иванцов утверждает, что первое нападение на охрану Виктора Януковича было еще 19 февраля 2014 года.

Об этом он сообщил Оболонскому райсуду Киева 4 мая, давая показания в формате видеоконференции из Севастополя в аннексированном Россией Крыму.

В начале 2014 года Иванцов возглавлял отдел спеназначения по обеспечению безопасности президента и членов его семьи.

Он рассказал, что в январе пришлось изменить порядок передвижения кортежа президента: сначала выдвигалась группа проверки, убрали мигалки и двигались в общем потоке.

"Кортеж состоял из 12 машин. Каждые 3-4 дня машины менялись… Сотрудники ГАИ по рации докладывали обстановку, но не стояли на пересечении улиц", – сообщил свидетель.

Иванцов подтвердил, что охрана вынуждена была менять маршруты Януковича.

"Первое нападение на наши автомобили Volkswagen было 19 числа (февраля), в утреннее время в районе станции м. Арсенальная. Были разбиты стекла, повреждено крыло и зеркало заднего вида. Никто из сотрудников не пострадал, за исключением порезов от стекол" – заявил он, уточнив, что это не был сам кортеж президента.

По словам Иванцова, следующее нападение произошло 21 февраля 2014 года.

"21 числа, в 5 утра, до подписания соглашения об урегулировании конфликта выдвинулись из АП и узнали о том, что был выставлен блокпост недалеко от резиденции "Межигорье". Было принято решение отправить машину с охраняемым лицом и машину сопровождения через блокпост, остальные машины поехали по другому маршруту", – рассказал он.

"На блокпосту первая машина проехала беспрепятственно, а на вторую машину, микроавтобус, напали люди с флагами "Свободы" и "Правого сектора". Нападающие разбили стекла и нанесли прочие повреждения. Однако вырваться удалось", – сказал Иванцов

"Был выстрел из огнестрельного оружия", – заявил также свидетель.

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