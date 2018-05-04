Экс-охранник Януковича: Первое нападение было 19 февраля 2014 года

7391 просмотр
Пятница, 4 мая 2018, 15:05

Бывший сотрудник службы безопасности президента Дмитрий Иванцов утверждает, что первое нападение на охрану Виктора Януковича было еще 19 февраля 2014 года.

Об этом он сообщил Оболонскому райсуду Киева 4 мая, давая показания в формате видеоконференции из Севастополя в аннексированном Россией Крыму.

В начале 2014 года Иванцов возглавлял отдел спеназначения по обеспечению безопасности президента и членов его семьи.

Он рассказал, что в январе пришлось изменить порядок передвижения кортежа президента: сначала выдвигалась группа проверки, убрали мигалки и двигались в общем потоке.

"Кортеж состоял из 12 машин. Каждые 3-4 дня машины менялись… Сотрудники ГАИ по рации докладывали обстановку, но не стояли на пересечении улиц", – сообщил свидетель.

Иванцов подтвердил, что охрана вынуждена была менять маршруты Януковича.

"Первое нападение на наши автомобили Volkswagen было 19 числа (февраля), в утреннее время в районе станции м. Арсенальная. Были разбиты стекла, повреждено крыло и зеркало заднего вида. Никто из сотрудников не пострадал, за исключением порезов от стекол" – заявил он, уточнив, что это не был сам кортеж президента.

По словам Иванцова, следующее нападение произошло 21 февраля 2014 года.

"21 числа, в 5 утра, до подписания соглашения об урегулировании конфликта выдвинулись из АП и узнали о том, что был выставлен блокпост недалеко от резиденции "Межигорье". Было принято решение отправить машину с охраняемым лицом и машину сопровождения через блокпост, остальные машины поехали по другому маршруту", – рассказал он.

"На блокпосту первая машина проехала беспрепятственно, а на вторую машину, микроавтобус, напали люди с флагами "Свободы" и "Правого сектора". Нападающие разбили стекла и нанесли прочие повреждения. Однако вырваться удалось", – сказал Иванцов

"Был выстрел из огнестрельного оружия", – заявил также свидетель.

Дополняется…

Темы: дело о госизмене Янукович Майдан
powered by lun.ua
По теме
Суд допросил еще двух свидетелей по делу о госизмене Януковича 3 мая 2018, 13:48
Защита Януковича заявила, что суд не может назначать ему других адвокатов 26 апреля 2018, 19:01
Янукович отреагировал на решение суда по делу о госизмене 20 апреля 2018, 14:36
Все новости
Главные новости
Экс-охранник Януковича: Первое нападение было 19 февраля 2014 года
Атмосферный фронт несет долгожданную прохладу – синоптики
В ФСБ заявляют о задержании украинских рыбаков у берегов Крыма
Адвокат чеченцев обвинил в конфликте Найема, но предложил деньги
Все новости
Фотопроект

26-летняя модель с редким дефектом лица ломает стандарты красоты

исследование

Сахар – сладкая смерть