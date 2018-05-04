Экс-охранник Януковича: Первое нападение было 19 февраля 2014 года

Бывший сотрудник службы безопасности президента Дмитрий Иванцов утверждает, что первое нападение на охрану Виктора Януковича было еще 19 февраля 2014 года.

Об этом он сообщил Оболонскому райсуду Киева 4 мая, давая показания в формате видеоконференции из Севастополя в аннексированном Россией Крыму.

В начале 2014 года Иванцов возглавлял отдел спеназначения по обеспечению безопасности президента и членов его семьи.

Он рассказал, что в январе пришлось изменить порядок передвижения кортежа президента: сначала выдвигалась группа проверки, убрали мигалки и двигались в общем потоке.

"Кортеж состоял из 12 машин. Каждые 3-4 дня машины менялись… Сотрудники ГАИ по рации докладывали обстановку, но не стояли на пересечении улиц", – сообщил свидетель.

Иванцов подтвердил, что охрана вынуждена была менять маршруты Януковича.

"Первое нападение на наши автомобили Volkswagen было 19 числа (февраля), в утреннее время в районе станции м. Арсенальная. Были разбиты стекла, повреждено крыло и зеркало заднего вида. Никто из сотрудников не пострадал, за исключением порезов от стекол" – заявил он, уточнив, что это не был сам кортеж президента.

По словам Иванцова, следующее нападение произошло 21 февраля 2014 года.

"21 числа, в 5 утра, до подписания соглашения об урегулировании конфликта выдвинулись из АП и узнали о том, что был выставлен блокпост недалеко от резиденции "Межигорье". Было принято решение отправить машину с охраняемым лицом и машину сопровождения через блокпост, остальные машины поехали по другому маршруту", – рассказал он.

"На блокпосту первая машина проехала беспрепятственно, а на вторую машину, микроавтобус, напали люди с флагами "Свободы" и "Правого сектора". Нападающие разбили стекла и нанесли прочие повреждения. Однако вырваться удалось", – сказал Иванцов

"Был выстрел из огнестрельного оружия", – заявил также свидетель.

Свідок захисту у справі про державну зраду Януковича - охоронець Іванцов, в машину якого нібито влучила куля дорогою до Харкова. Свідчить з Криму pic.twitter.com/W8oPFWYUBN — Oksana Kovalenko (@superumka) May 4, 2018

После подписания соглашения с оппозицией Янукович якобы решил направиться в Харьков и Крым.

Иванцов рассказал, что 22 февраля от оперативных сотрудников, которые работали в толпе, поступила информация о скоплении людей в районе "Борисполя" и выдвижении колонны с Майдана в сторону "Межигорья".

"Мы понимали, что будет захват", – заявил он. При этом ближе к 23 часам охранники покинули свои посты, только 15 сотрудников "ОМЕГА" охраняли периметр "Межигорья".

"После полуночи поступила команда от президента: чтобы исключить кровопролитие, обеспечить вывоз всего вооружения и спецсредств – остаться только комендатуре", – заявил Иванцов.

Личная охрана и сотрудники службы безопасности президента выдвинулись в сторону Киева и Борисполя, группы были без оружия, двигались по общим дорогам. "Было решено не прорываться и не вступать в конфликтную ситуацию", – пояснил Иванцов.

"5 автомобилей, в которых находилось все тяжелое вооружение, шли по проселочным дорогам", – сказал свидетель.

По словам Иванцова, когда он выезжал в Харьков, на выезде из Киева были блокпосты, на одном из которых по машинам открыли "огонь без предупреждения." – пострадали три авто. Свидетель сказал, что "почувствовал попадание в область ребер" – но ранен не был.

Фотографии повреждений машин защита попросила приобщить к делу.

Иванцов также заявил, что на одном из блокпостов их преследовал джип с "вооруженными людьми".

Он подтвердил, что в Харькове Янукович встречался с Михаилом Добкиным, а под Донецком – еще с кем-то. В Донецке их "встречали и сопроводили в поселок", где сказали "собрать мобильные телефоны у всего личного состава".

Иванцов подтвердил, что в Крыму Янукович отказался от госохраны. "Мое подразделение – и я очень этим горжусь – вся группа решила продолжать службу", – заявил он.

17 мая Оболонский районный суд Киева продолжит рассматривать это дело и допросит бывшего командующего Внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка по скайпу.

Судья подчеркнул, что готов допросить и других свидетелей защиты, и обвиняемого.