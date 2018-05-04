В МВОТ рассказали, сколько гражданских погибло от мин на Донбассе

За 4 года войны на Донбассе от мин и взрывоопасных остатков оружия погибли, по меньшей мере, 355 гражданских лиц, 1456 – получили ранения.

Об этом сообщает сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В период с мая 2014 года по март 2018 года от мин и взрывоопасных остатков войны на подконтрольной Украине территории Донбасса погибли, по меньшей мере, 355 гражданских лиц, 1456 – получили ранение", - говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых, в Луганской области – 177 погибших и 348 раненых.

Отмечается, что эти данные не являются исчерпывающими, поскольку учитывают только подтвержденные случаи смерти или ранений, и могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае поступления новой информации.