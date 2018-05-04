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СБУ проводит обыски в райотделах полиции в Запорожье

Пятница, 4 мая 2018, 18:42
СБУ проводит обыски в райотделах полиции в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности проводят обыски в районных отделах полиции Запорожья в рамках уголовного производства относительно превышения власти или служебных полномочий.

Об этом сообщает в пятницу "Интерфакс-Украина".

В пресс-службе СБУ Запорожской области агентству подтвердили факт проведения обысков в Шевченковском, Вознесеновском, Днепровском и Коммунарском райотделах полиции Запорожья.

При этом отметили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ст.365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий), не уточнив подробности дела.

По информации источников агентства в правоохранительных органах, речь идет о поиске доказательств противоправных действий полиции, которая для увеличения раскрываемости преступлений использует так называемых "многоэпизодников", чаще всего – бомжей, которые берут на себя вину в "зависших"уголовных делах и пишут явку с повинной.

В то же время местное издание 061.ua сообщает, что к обыскам также привлечены сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Темы: СБУполицияЗапорожье
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