СБУ проводит обыски в райотделах полиции в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности проводят обыски в районных отделах полиции Запорожья в рамках уголовного производства относительно превышения власти или служебных полномочий.

Об этом сообщает в пятницу "Интерфакс-Украина".

В пресс-службе СБУ Запорожской области агентству подтвердили факт проведения обысков в Шевченковском, Вознесеновском, Днепровском и Коммунарском райотделах полиции Запорожья.



При этом отметили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ст.365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий), не уточнив подробности дела.



По информации источников агентства в правоохранительных органах, речь идет о поиске доказательств противоправных действий полиции, которая для увеличения раскрываемости преступлений использует так называемых "многоэпизодников", чаще всего – бомжей, которые берут на себя вину в "зависших"уголовных делах и пишут явку с повинной.



В то же время местное издание 061.ua сообщает, что к обыскам также привлечены сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции.