"Динамо" теряет важные очки в матче с "Мариуполем"

Киевское "Динамо" в матче 29-го тура Премьер-лиги сыграло вничью с ФК "Мариуполь".

Встреча завершилась со счетом 1: 1.

Гости из Мариуполя забили быстрый гол на 15-й минуте поединка. Борячук ударом с линии штрафной отправил мяч в верхний угол ворот Бойко – 0:1. У хозяев поля были только полумоменты, чтобы сравнять счет.

На 55-й минуте "Динамо" таки забивает гол. Судья Абдула назначил сомнительный пенальти за якобы фол на Мбокани на углу штрафного. С 11-ти метров точно пробил Цыганков. Через несколько минут Цыганков забивает гол с игры, но боковой арбитр фиксирует и довольно сомнительный офсайд.

Еще одним спорным решением судей в этой игре стал момент, когда мяч попал в руку в штрафной динамовцу Шабанову, но судья пенальти не поставил в ворота "Динамо".

У киевлян хорошие моменты в этой игре, чтобы вырвать победу, имели Шафаренко и Мбокани, но выручил "Мариуполь" вратарь Гальчук. На последней минуте поединка с убойной позиции не попал по воротам Цыганков. У гостей уже в добавленное время удар Болбата потянул Бойко.

После стартового матча 29-го тура "Динамо" уже отстает от "Шахтера" на пять очков.

"Горняки" в субботу, 5 мая, сыграют домашний матч против "Зари".