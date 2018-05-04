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"Динамо" теряет важные очки в матче с "Мариуполем"

Пятница, 4 мая 2018, 21:22

Киевское "Динамо" в матче 30-го тура Премьер-лиги сыграло вничью с ФК "Мариуполь".

Встреча завершилась со счетом 1: 1.

Гости из Мариуполя забили быстрый гол на 15-й минуте поединка. Борячук ударом с линии штрафной отправил мяч в верхний угол ворот Бойко – 0:1. У хозяев поля были только полумоменты, чтобы сравнять счет.

На 55-й минуте "Динамо" таки забивает гол. Судья Абдула назначил сомнительный пенальти за якобы фол на Мбокани на углу штрафной. С 11-ти метров точно пробил Цыганков. Через несколько минут Цыганков забивает гол с игры, но боковой арбитр фиксирует довольно сомнительный офсайд.

Еще одним спорным решением судей в этой игре стал момент, когда мяч попал в руку в штрафной динамовцу Шабанову, но судья  не поставил пенальти в ворота "Динамо".

У киевлян хорошие моменты в этой игре, чтобы вырвать победу, имели Шапаренко и Мбокани, но выручил "Мариуполь" вратарь Гальчук. На последней минуте поединка с убойной позиции не попал по воротам Цыганков. У гостей уже в добавленное время удар Болбата потянул Бойко.

После стартового матча 30-го тура "Динамо" отстает от "Шахтера" на два очка.

"Горняки" в субботу, 5 мая, сыграют домашний матч против "Зари".

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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