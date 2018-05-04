"Укрзализныця" обещает запустить поезд "Мукачево – Будапешт"

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Пятница, 4 мая 2018, 22:21

ПАО "Укрзализныця" совместно с венгерскими государственными железными дорогами планирует запустить прямой поезд "Мукачево – Будапешт".

Об этом в Facebook сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"В одну из самых живописных столиц Европы можно будет добраться комфортным поездом без пересадок. ПАО "Укрзализныця" совместно с MÁV-START nemzetközi utazások планирует запустить прямой маршрут "Мукачево – Будапешт"", - написал он.

Кравцов добавил, что переговоры с венгерскими коллегами уже завершены.

"Они готовы предоставить подвижной состав, который будет курсировать по евроколеи, которая и соединяет эти два города. На новом направлении не будет тратиться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую – это значительное преимущество маршрута", - написал в. о. председателя правления "Укрзализныци". 

 

По его словам, цены на билеты будут демократичными.

"Второй класс – чуть больше 700 гривен, первый класс – около 1000 гривен", - написал Кравцов.

Он также добавил, что планирует реконструировать вокзал в Мукачево, превратив его в "хаб для путешествий по странам ЕС".

Украинская правда
Темы: Укрзализныця Венгрия
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