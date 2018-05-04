Прокуратура будет просить арест для бразильца, который воевал за "Л/ДНР"

Прокуратура Киева будет ходатайствовать в суде об аресте гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусварги, который обвиняется в участии в террористической организации "ДНР" и вербовке наемников.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Отмечается, что заседание состоится в Павлоградском районном суде Днепропетровской области 6 июня 2018 года.

"На сегодня других правовых оснований для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Р.М. Лусварги законом не предусмотрено. Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале текущего года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства", - пояснили в прокуратуре.

В Службе безопасности добавили, что сейчас Лусварги находится в СБУ, где с ним проводятся соответствующие процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что представители националистических организаций схватили в Киеве Лусварги, который воевал на стороне незаконных группировок "Л/ДНР".

Перед этим журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, сейчас находится на свободе.



В октябре 2016 года Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".



В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании незаконных вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.



В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 года Верховный суд территориальную подсудность уголовного производства определил по Павлоградским городским судом Днепропетровской области.