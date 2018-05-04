Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура будет просить арест для бразильца, который воевал за "Л/ДНР"

Пятница, 4 мая 2018, 22:44
Прокуратура будет просить арест для бразильца, который воевал за Л/ДНР

Прокуратура Киева будет ходатайствовать в суде об аресте гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусварги, который обвиняется в участии в террористической организации "ДНР" и вербовке наемников.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Отмечается, что заседание состоится в Павлоградском районном суде Днепропетровской области 6 июня 2018 года.

"На сегодня других правовых оснований для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Р.М. Лусварги законом не предусмотрено. Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале текущего года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства", - пояснили в прокуратуре.

В Службе безопасности добавили, что сейчас Лусварги находится в СБУ, где с ним проводятся соответствующие процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что представители националистических организаций схватили в Киеве Лусварги, который воевал на стороне незаконных группировок "Л/ДНР".

Перед этим журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, сейчас находится на свободе.

В октябре 2016 года Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".

В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании незаконных вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 года Верховный суд территориальную подсудность уголовного производства определил по Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Темы: ДНРСБУпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
ДНР
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: