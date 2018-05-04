Боевики уничтожили авто с гуманитарной помощью – ООС

4 мая боевики уничтожили автомобиль общественной организации "Христианская служба спасения" у Опытного Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Примерно в 16:20 во время обстрела со стороны НВФ (предположительно со стороны терминала Донецкого аэропорта) в районе населенного пункта Опытное Ясиноватского района Донецкой области был уничтожен гражданский автомобиль Nissan Тerrano, который принадлежит ОО "Христианская служба спасения"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа волонтеров отправилась на этом авто из Авдеевки в Опытное для оказания гуманитарной помощи местному населению и военнослужащим.

Когда автомобиль остановился для разгрузки гуманитарной помощи, то водитель и пассажиры, стоявшие неподалеку от машины, услышали шипение и увидели ракету, которая летела на авто.

"В результате попадания указанной ракеты (предположительно выпущенной с ПТУР) гражданский автомобиль вместе с имуществом был уничтожен", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что волонтеров эвакуировали в Авдеевку.

Предварительно установлено, что представители общественной организации не пострадали.