В Киеве произошел взрыв, есть погибший

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Суббота, 5 мая 2018, 01:11

В Киеве на Куреневке (улица Кирилловская, 117) произошел взрыв, один человек погиб.

Об этом сообщает "Громадське".

Взрыв прогремел около 00:45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Кроме этого, по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

По предварительным данным, произошел взрыв гранаты.

По словам свидетеля, скорее всего погиб бездомный. Он сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду.

Темы: Киев взрыв
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