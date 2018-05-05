В Киеве произошел взрыв, есть погибший
В Киеве на Куреневке (улица Кирилловская, 117) произошел взрыв, один человек погиб.
Об этом сообщает "Громадське".
Взрыв прогремел около 00:45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Кроме этого, по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики.
У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 4, 2018
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.
По предварительным данным, произошел взрыв гранаты.
По словам свидетеля, скорее всего погиб бездомный. Он сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду.