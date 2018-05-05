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В Киеве произошел взрыв, есть погибший

Суббота, 5 мая 2018, 01:11
В Киеве произошел взрыв, есть погибший

В Киеве на Куреневке (улица Кирилловская, 117) произошел взрыв, один человек погиб.

Об этом сообщает "Громадське".

Взрыв прогремел около 00:45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Кроме этого, по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

По состоянию на 1:45 ночи следователи начали допрашивать свидетелей. По предварительным данным, на улице произошел взрыв гранаты.

По словам свидетеля, скорее всего погиб бездомный. Он сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду.

 
Громадське

Темы: Киеввзрыв
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