МИД: В Украине нет роста проявлений антисемитизма

Министерство иностранных дел Украины отвергает любые инсинуации и обвинения в росте проявлений антисемитизма на территории страны.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД.

"Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы, а правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях", - отметили в ведомстве.

"Подобные позорные провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию и в очередной раз бросить на Украину тень антисемитизма", - подчеркнули в министерстве.

"По данным Мониторинговой группы прав нацменьшинств неправительственной организации Конгресс национальных общин Украины, в течение 2017 года в Украине не было зафикосвано ни одного случая насилия на почве антисемитизма.

По результатам опроса PEW Research Center, уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Центрально-Восточной Европе", - говорится в заявлении.

Ранее Посольство США в Украине выразило разочарование проявлениями антисемитизма в Украине.

Президент Петр Порошенко заявляет, что власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду из-за принадлежности к иным вероисповеданию, нации или культуре.

2 мая в Одессе прошли памятные мероприятия к 4 годовщине трагедии на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, а националисты провели марш "Украинского порядка".

Лидер одесской организации "Правого сектора" Татьяна Сойкина во время митинга заявила: "На будущее мы верим, мы уверены в том, что наведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж…дам, не олигархии".

Это высказывание возмутило еврейскую общину.

Пресс-секретарь общины "Хабад Шомрей Шабос" Болеслав Капулкин заявил, что такого в Украине быть не должно, и добавил, что направит обращения в полицию, Генпрокуратуру и СБУ с требованием дать правовую оценку словам активиста.

Сама Сойкина позже извинилась через Facebook перед теми, кого обидели ее слова.

Но полиция Одессы все равно начала производства о нарушении расового, национального равноправия граждан во время акций 2 мая.