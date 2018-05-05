РФ не дает гарантий безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции - Олифер

Представители России на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе отказалась предоставить гарантии безопасности персоналу и наблюдателям Миссии ОБСЕ в районе ДФС для осуществления ремонтно-восстановительных работ.

Об этом по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

"Несмотря на неоднократные настаивания украинской стороны, делегация РФ отказалась предоставить гарантии безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции персоналу станции при осуществлении ремонтно-восстановительных работ и наблюдателям СММ ОБСЕ", - подчеркнула она.

В комментарии "УНИАН" Олифер заявила, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 16 мая.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции.

17 апреля сотрудники ДФС попали под обстрел, пять человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

18 апреля ДФС прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов вблизи Донецка.

22 апреля станция возобновила работу.

Донецкая фильтровальная станция расположена фактически на линии контакта между оккупированной Ясиноватой и свободной Авдеевка в так называемой "серой зоне", которую не контролирует ни одна из сторон. В обстрелах ДФС стороны конфликта обвиняют друг друга и отрицают свою вину.

ДФС обеспечивает питьевой водой свободную Авдеевку и оккупированные Ясиноватую, Ясиноватский район и часть Донецка.