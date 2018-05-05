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Синоптики: В субботу - грозы и чрезвычайный уровень пожарной опасности

Суббота, 5 мая 2018, 09:43

Днем 5 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях местами ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, также в субботу в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Кроме того, на Верхнем Днепре на участке Лоев-Неданчичи, Десне ниже н.п.Разлеты в Черниговской области сохранится, а на Сейме (Сумская область) ожидается превышение опасных отметок, что может привести к нарушению местного транспортного сообщения, частичному затоплению приречных территорий и объектов.

Темы: погода
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