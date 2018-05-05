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Боевики дважды обстреляли КПВВ "Гнутово" противотанковыми снарядами

Суббота, 5 мая 2018, 10:47
Боевики дважды обстреляли КПВВ Гнутово противотанковыми снарядами

Боевики обстреляли КПВВ "Гнутово" противотанковыми управляемыми снарядами (ПТУР), пропускные операции на контрольном пункте были прекращены и, возможно, работа КПВВ в течение 5 мая возобновлена не будет.

Об этом 5 мая сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, обстрелы произошли в 9:10 и в 9:50 в субботу.

"В настоящее время военнослужащие и лица, находившиеся на КПВВ, перемещены в блиндажи. Раненых сeрeд пограничников и гражданских лиц нет", - отметили в ведомстве.

 

 
 
Фото - пресс-служба ГПСУ 

Как сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина", на момент первого обстрела на КПВВ находились около 100 человек и 40 автомобилей.

"Никто не пострадал. Повреждены только два гражданских авто граждан, которые пересекали линию разграничения. Люди были эвакуированы в укрытия, туда же переместился весь персонал КПВВ. Пропуск граждан на КПВВ был приостановлен", - сообщил Слободян.

По его словам, в 9:54 произошел еще один обстрел.

"Пропуск еще не восстановлен. Согласно решению штаба ООС, в боевую готовность приведены резервы, обстановка отслеживается", - отметил он.

По мнению Слободяна, есть угроза, что в связи с инцидентом КПВВ "Гнутово" в течение 5 мая работать не будет.

Украинская правда

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Темы: ДонбассОРДЛОоружиеМинские соглашения
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